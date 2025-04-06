İsveçli yüzücü Akdeniz'i geçmek için "Sarayburnu Fatihleri"yle kulaç atıyor
İsveçli yüzücü Jari Cennet Tammi, özel nedenlerle yarım bıraktığı "Türkiye'den başlayıp, Akdeniz'i yüzerek geçme" hedefi için sosyal medyadan tanıştığı "Sarayburnu Fatihleri"yle İstanbul Boğazı'nda kulaç atıyor.
İstanbul
Ekim ayında İstanbul'dan Tekirdağ'a yüzen 66 yaşındaki Tammi, içinde ukde kalan hedefinin gerçekleştirmek için kentin farklı noktalarında denize giriyor.
Yıllarca İspanya'da yaşayan işçi emeklisi Tammi, Üsküdar Harem Sahil Yolu'ndan başlayıp Kız Kulesi'ne kadar yüzüyor, Sarayburnu'nda tarihi surların olduğu sahilde güneşin ilk ışıklarıyla kulaç atıyor.
Açık su yüzücüsü Tammi, AA muhabirine, dizlerinde protez olduğunu ve yüzmenin kendisine iyi geldiğini söyledi.
Yarım kalan hedefini tamamlamak için sosyal medyadan tanıştığı "Sarayburnu Fatihleri" grubuyla antrenman yaptığını belirten Tammi, İstanbul'dan Çanakkale'ye gitmek için ilk kulacını çarşamba günü atacağını dile getirdi.
Tammi, "İstanbul'un Akdeniz'in son limanı olduğunu düşünürsek, buradan yüzmeye başlamanın mantıklı olacağını düşündüm. Hedefim İstanbul'dan başlayarak Çanakkale'ye, oradan Yunanistan’a geçmek. Ardından Karadağ, Hırvatistan, Bosna Hersek, Slovenya, İtalya, Fransa ve son olarak İspanya'nın Cadiz kentine kadar yüzmek istiyorum. Böylece Akdeniz kıyılarının tamamını yüzerek geçmiş olacağım." diye konuştu.
"Türk insanları yiyeceklerini benimle paylaştı"
Türkiye'de yaşayanların samimi ve çok sıcakkanlı olduğunu ifade eden Tammi, tanıştığı insanların kendisine bir şeyler ikram ettiğini söyledi.
Jari Cennet Tammi, Türk insanının çok nazik ve yardımsever olduğuna değinerek, "Geçtiğimiz cumartesi günü sahilde yüzerken yoruldum ve karaya çıktım. Orada insanlar oturuyordu. Onlara İstanbul'dan İspanya'nın Cadiz şehrine yüzmekte olduğumu söyledim. Onlar da yiyeceklerini benimle paylaştılar." diye konuştu.
Yüzmede deneyimli ve çok sayıda başarıya sahip olduğuna dikkati çeken Tammi, şöyle devam etti:
"Bugün kendimi çok iyi hissediyorum çünkü hava güneşli. Yüzmek için harika bir gün. Şu anda İstanbul'dayım. 2023 yılında Stockholm ile Helsinki arasında yüzdüm. Bu deneyimden sonra kendime daha büyük bir hedef belirlemem gerektiğini düşündüm. Geçtiğimiz yıl ekim ayında İstanbul'a geldim. Öncelikle İstanbul'un dışında yüzdüm. Tekrar buraya gelmeme Sarayburnu Fatihleri grubu vesile oldu. Sosyal medya aracılığıyla benimle iletişime geçtiler ve beni İstanbul'a davet ettiler. Beni desteklediler ve böylelikle bu gruba katıldım. Bu sayede yeni arkadaşlar edindim. Onların sayesinde yeniden yarım kalan hedefimi tamamlayacağım."
"Yüzerken de çantamla birlikte yüzüyorum çünkü o benim evim"
Tammi, dizlerindeki protez nedeniyle koşmanın kendisi için oldukça zor olduğunu ancak yüzmenin kendisine iyi geldiğini dile getirdi.
Şu an 66 yaşında olduğunu aktaran Tammi, "On yıl sonra 76 olacağım ama yine de fit olacağıma inanıyorum. Arkamda gördüğünüz çanta benim evim. İki çantam var. Çadırım, uyku tulumum, mutfağım, yiyeceklerim. Kısacası ihtiyaç duyduğum her şey bu çantalarda. Yüzerken de çantamla birlikte yüzüyorum çünkü o benim evim. Aynı zamanda çantamda su taşıyorum. Çünkü denizde su satın alabileceğim bir yer yok." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.