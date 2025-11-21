İstanbul'da lisanslı sporcu öğrencilere forma dağıtıldı
İstanbul Valiliğince hayata geçirilen "Spor Şehri İstanbul" projesi kapsamında lisanslı sporcu öğrencilere forma dağıtıldı.
Spor faaliyetleri aracılığıyla çocuk ve gençleri her türlü bağımlılıktan uzak tutarak ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında yapılan forma dağıtım töreninin ilk etabı, Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde, Anadolu Yakası'ndaki 8 ilçeden öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti.
Törende konuşan İstanbul Valisi Gül, öğrencilerin tamamının spor yapmasını istediklerini, bunu sağlamak için birçok tedbir aldıklarını söyledi.
Buna yönelik yaptıkları çalışmalara değinen Gül, şöyle konuştu:
"Her okulumuzda okul spor kulübü oluşturduk. İstanbul genelinde 80 olan okul spor kulübü sayımız 2 bin 695'e geldi. Okul spor kulübünü kurmak önemli ama bunun altını doldurmamız gerekiyordu. Öncelikle beden eğitimi öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin talep ettiği bütün malzemeleri temin ettik. Eksik talep edildiyse, verdiklerimiz kullanıldıysa, deforme olduysa, her ay, her iki ayda bir alım süreçlerimiz devam ediyor. Hiçbir okulumuz 'Malzeme eksikliğinden dolayı spor yapamıyoruz.' diyemeyecek. Yaklaşık 23 branşta, 200 binin üzerinde spor malzemesini okullarımıza gönderdik ve alım süreçlerimiz de devam ediyor."
Gül, sporcuların ulaşım ihtiyacını temin etmek için 50 minibüs aldıklarını, öğrencilerin müsabakalara giderken kullanacakları araçları olduğunu aktardı.
"Yeni tesisler yapıyoruz"
Petrol Ofisi Okul Spor Kulüpleri Ligi ile müsabakaların lig usulüyle yapıldığını kaydeden Gül, öğrencilerin daha fazla spor yapmasını sağlayacak bir ortam oluşturmaya gayret ettiklerini vurguladı.
En önemli sorunlardan birinin tesis olduğuna işaret eden Gül, "Bize antrenman salonları lazım. Bize ait olup başka kurumlar tarafından kullanılanları sözleşmeleri bittikten sonra okullarımıza vermeye başladık. Yeni tesisler yapıyoruz, yapacağız. Gençlik Spora ait olan tesisleri de Milli Eğitimle birlikte, Milli Eğitime ait olan tesisleri Gençlik Sporla birlikte kurumların işbirliği içerisinde kullanabilecekleri bir mekanizma oluşturduk. Özetle, öğrencimiz, kulübümüz, tesislerimiz, malzememiz var." ifadelerini kullandı.
Öğretmenlere de teşekkür eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu an itibarıyla 1 milyon sporcu öğrenci hedefimizde 820 bini yakalamış olduk. Bu sene 1 milyonu geçeceğiz. Okullara demirbaş olarak malzeme verdik ama istedik ki sizlere de forma hediye edelim. İnşallah ilk etapta hayal gibi görünen 1 milyon hedefimizi geçip, bütün öğrencilerimizin spor yaptığı, obezite sorununun gündemden kalktığı, bağımlılıkla mücadelede çok önemli bir enstrümanımız olan ortalama yaşamın uzadığı bir dönemde, sporun etkisiyle kaliteli yaşamımızın olduğu bir ortam sağlamış olacağız."
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de okulların esas amacının öğrencileri sadece akademik yönden yetkinlikleriyle değil, sportif, sanatsal, kültürel, bütüncül olarak da hayata hazırlamak olduğunu belirterek, buna yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Yentür, çocukların zamanlarını sporla, sanatla verimli kullanmaları için uygun alanlar, imkanlar ve fırsatlar oluşturmalarının en büyük görevleri olduğunu ifade etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ise özellikle 25 yılda spor atılımı içerisinde olduklarını, birçok alanda en yüksek teknolojiyi barındıran tesisler yaptıklarını anlattı.
Proje kapsamında 744 bin formanın dağıtılması hedefleniyor
Öğrencilere forma dağıtımı ve ilçe proje tanıtım videolarının gösterimiyle başlayan programda, duruş ve yürüyüş bozuklukları ön taraması ile sınıf içi hareketli ders molası uygulamalarında görev alan öğretmenlere başarı belgesi takdim edildi.
Törende sportif başarı sahibi lisanslı sporcu öğrencilere formaları, Vali Gül, Yentür ve Özbay tarafından verildi.
Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Proje kapsamında toplam 744 bin milli forma temalı ay yıldızlı formanın lisanslı sporculara dağıtılması hedeflenirken, dağıtım törenlerinin Anadolu Yakası'nda 2, Avrupa Yakası'nda 3 defa düzenlenecek şekilde planlandığı öğrenildi.