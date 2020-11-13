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Spor

İstanbul'a özel hazırlanan Formula 1 kupası sahibini bekliyor

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan DHL Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 13.11.2020
İstanbul'a özel hazırlanan Formula 1 kupası sahibini bekliyor

İstanbul

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan DHL Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı.

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, Türk kültüründen izler taşıyor.

Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul'un sembol yapılarının yanı sıra lale figürleri de yer alıyor. İstanbul yazısının özel olarak işlendiği kupanın üst bölümünde ise ay-yıldız bulunuyor.




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