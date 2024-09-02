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Spor

İstanbul Park kapılarını yeniden Türk sporuna açıyor

AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayak yarışları, bu hafta sonu İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Halil İbrahim Avşar  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
İstanbul Park kapılarını yeniden Türk sporuna açıyor

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, Türkiye'nin tek uluslararası yarış pisti İstanbul Park'ın kapıları, AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayak yarışlarıyla yeniden açılacak. İstanbul Park, dokuz yıl sonra ilk defa ulusal bir şampiyonaya ev sahipliği yapacak.

7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, Formula 3 ve karting gösterilerinin yanı sıra klasik otomobiller de piste çıkacak. Ayrıca İstanbul Park pistinde yer alan toprak etapta, ralli testleri de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Federasyon olarak İstanbul Park'a dair tek arzumuz, sporcularımızın gelişimlerini sağlayabilmek ve Türkiye'yi yurt dışında daha iyi temsil edebilmek için sporcularımızın ülkemizdeki tek uluslararası yarış pistini kullanabilmesiydi. 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve söz verdiğimiz üzere halkın erişimine açık yarışlarla yeni bir dönemi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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