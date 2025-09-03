İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'da, İsrail'e karşı protestolar çığ gibi büyüyor
İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'nın geçtiği yerlerde, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı seslerini duyurmaya çalışan İspanyollar, İsrail ekibi "Israel-Premier Tech"i hedef alan protestoları sürdürüyor.
İspanya'da 23 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde yapılan, toplamda 3 bin 151 kilometre olan ve 21 etaptan oluşan La Vuelta'ya, İsrail karşıtı protestolar damga vuruyor.
İlk etapları İtalya ve Fransa'dan geçtikten sonra 27 Ağustos'ta İspanya'ya giren bisiklet yarışında neredeyse her gün İsrail karşıtı gösteriler düzenleniyor.
Son olarak 2 Ağustos'ta Navarra bölgesindeki Belagua yerleşim yerinden geçen La Vuelta'da binlerce kişi, Filistin bayrakları sallayarak, İsrail bisiklet takımını protesto etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olarak bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier Tech"in La Vuelta'dan çıkarılmasını isteyen İspanyollar, "Soykırıma hayır" yazılı pankartlar asarak, İsrail takımındaki bisikletçilerin yolunu kesmeye çalıştı.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve bugün Bask bölgesindeki Bilbao kentinden geçecek olan La Vuelta'da, İsrail karşıtı protestoların daha da büyüyerek devam etmesi bekleniyor.
Diğer yandan İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, La Vuelta Genel Direktörü Javier Guillen'den İsrail takımını bisiklet yarışından çıkarmasını ve İsrail karşıtı gösterilere izin vermesini istedi.
Rego, "İspanyolların, Gazze'de sistematik şiddet uygulayan İsrail'i protesto ettiğini ve göstericileri durdurmak için şiddet uygulayan polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını" belirtti.
İspanya'da Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları (STK), La Vuelta başladığı sırada "İsrail'e Spor Boykotu Platformu" adı altında bir girişim başlatarak, "İsrail hükümeti savaş suçları işlemeye devam ederken, Gazze'de soykırım yaparken, İsrail'in spor müsabakalarına katılımı engellenmeli." çağrısında bulunmuştu.
İsrail karşıtı protestolardan dolayı yarışın bugünkü etabı tamamlanamadı
İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'nın bugün yapılan 11. etabı, İsrail karşıtı gösterilerden dolayı güvenlik gerekçesiyle bitiş çizgisine 3 kilometre kala sona erdi.
İlk etapları İtalya ve Fransa'dan geçildikten sonra 27 Ağustos'ta İspanya'ya girmesiyle birlikte İsrail karşıtı gösterilere sahne olan La Vuelta'da bugünkü protestolar yarışın normal şartlarda tamamlanmasını engelledi.
Yarışta "Israel-Premier-Tech"adlı İsrail takımının olmasını protesto eden İspanyollar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olan bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu bu takımın La Vuelta'dan çıkarılmasını talep ediyor.
La Vuelta'da bugün 11. etabın yapıldığı Bask bölgesi, neredeyse baştan sona Filistin'e destek veren ve İsrail'i protesto eden gösterilerle geçti.
Yarışın hemen başında, Enekuri kasabasının olduğu bölgede, bir grup ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımı durdurun" pankartıyla yolu kesti.
Kısa süreliğine duran yarış, polisin göstericilere müdahalesiyle tekrar başladı.
Yarış güzergahı boyunca geçilen neredeyse tüm köylerde Filistin bayraklarını balkonlarına asan, ellerinde sallayan halk, İsrail'i protestosuna devam etti.
Bir grubun Gazze'de öldürülen çocuklara atfen üstü kırmızı boyaya bürünmüş bez bebekleri ellerinde tutarak, bisikletçilere doğru göstermesi de, protestolarda dikkati çeken bir ayrıntı oldu.
Bilbao kenti olan bugünkü etabın son kısmına gelindiğinde, çok sayıda kişinin bitiş çizgisinde protestolara devam etmesinden dolayı La Vuelta organizatörleri yarışı tamamlatmadan sonlandırdı.
Bugünkü etabının kazananının olmadığını duyuran organizatörler, yarışı bitişe 3 kilometre kala güvenlik gerekçesiyle bitirme kararı aldı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de 14 Eylül'de sona erecek olan, toplamda 3 bin 151 kilometre ve 21 etaptan oluşan La Vuelta'ya İsrail'i protesto gösterileri damga vuruyor.