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Spor

İran'da katıldığı yarışta kaza geçiren genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun vefat etti

Spor Toto Bisiklet Takımı'nın 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, İran'da katıldığı yarışta geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Salih Ulaş Şahan  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
İran'da katıldığı yarışta kaza geçiren genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun vefat etti

Ankara

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Mustafa Ayyorkun'un İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour of Iran yarışının 5. etabında yaşanan bir kazada ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtildi.

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Açıklamada, "Türk bisikletinin genç ve gelecek vadeden isimlerinden biri olan Mustafa Ayyorkun'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Spor Toto Bisiklet Takımı'na, tüm bisiklet camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." görüşlerine yer verildi.

Bakan Bak'tan Mustafa Ayyorkun için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, paylaştığı taziye mesajında, "İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour Of Iran yarışında geçirdiği elim kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Mustafa Ayyorkun’un, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Genç yaşta vefat eden milli sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Spor Toto Bisiklet Takımı’na ve bisiklet camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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