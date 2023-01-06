Dolar
18.74
Euro
19.93
Altın
1,862.04
ETH/USDT
1,265.30
BTC/USDT
16,826.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara’da Memur-Sen Mehmet Akif İnan Ödül Töreni'nde konuşuyor
logo
Spor

Irak'ta Körfez Ulusları Kupası, 55 bin futbolseverin katıldığı açılış töreniyle başladı

Körfez Ulusları Kupası, Irak'ın Basra kentinde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.​​​​

Ali Makram Ghareeb   | 06.01.2023
Irak'ta Körfez Ulusları Kupası, 55 bin futbolseverin katıldığı açılış töreniyle başladı Fotoğraf: Ayman Yaqoob / AA

Basra

Basra'daki Cıdi el-Nahl Stadyumu'nda düzenlenen 25. Körfez Ulusları Kupası açılış törenine 55 bin futbolsever katıldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, törende yaptığı konuşmada, bunun bir kupa ya da futbol organizasyonundan ziyade kardeşlik ve dayanışma şöleni olduğunu belirterek, "Basra tüm Körfez ve Arap gençlerimizin evidir. Yıllar sonra Irak kendi dost ve kardeşlerini burada kucaklamaktan mutluluk duyuyor." dedi.

Sudani, konuşmasını tüm takımlara başarılar dileyerek bitirdi.

Irak'ın, 44 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptığı organizasyona 8 Körfez ülkesi futbol milli takımları düzeyinde katılıyor.

6-19 Ocak tarihlerinde Basra kentinde gerçekleştirilecek olan futbol şölenine ev sahibi Irak'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Uman, Kuveyt, Bahreyn ve Yemen iştirak ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da oda mezarda 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu
THY, aralık ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı
Altun: Uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz
DEAŞ'ın infaz timinin yargılandığı davada karar çıktı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Benzer haberler

Irak'ta Körfez Ulusları Kupası, 55 bin futbolseverin katıldığı açılış töreniyle başladı

Irak'ta Körfez Ulusları Kupası, 55 bin futbolseverin katıldığı açılış töreniyle başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet