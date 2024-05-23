İlke Özyüksel, 2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda finale yükseldi
Ankara'da düzenlenen 2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda milli sporcu İlke Özyüksel, finale yükseldi.
Ankara
Ankara Atlı Spor Kulübü'nde yarı final müsabakaları gerçekleştirildi. Tek kadınlarda sporcular eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde mücadele etti.
Toplam 36 pentatletin olduğu yarışlarda ilk 9 sporcunun finale kalacağı yarı final serilerinde İlke, 2. olarak adını finale yazdırdı.
İlke Özyüksel, 25 Mayıs Cumartesi günü finalde madalya mücadelesi verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.