Hentbolda hedef, büyük kulüplerle rekabeti ve marka değerini artırmak
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin hentbol takımı kurması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Ankara
Federasyonun geçen yıl 27 Eylül'de yapılan genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi, AA muhabirine, Türk hentbolunun gelişimi için milli takımlardan kulüplere, antrenörlerden hakemlere kadar kapsamlı çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.
Hentbolda uzun vadeli projelerle dönüşümün yaşanacağını vurgulayan Çebi, öncelikle milli takımlarda yapılanmaya gittiklerini belirterek, "Bugüne kadar emek vermiş bütün antrenörlerimize teşekkür ediyoruz. Fakat benim seçim vaatlerimden biri A takımda ve altyapılarda aynı oyun düzeninin, tek düzen oyun planının takip edilmesiydi. O şekilde sporcu ve antrenör yetiştirmekti. O minvalde antrenör değişikliklerimizi yaptık." diye konuştu.
Mayıs ayına kadar bir sonraki sezonların ve milli takımların bütün yapılanmalarını tamamlamayı amaçladıklarının altını çizen Çebi, Türk hentboluna güzel bir miras bırakmak istediklerini ifade etti.
Asıl hedef 2032 Olimpiyatları
"Hedef, milli takımları 2032 Olimpiyatları'na taşıyarak Türk hentbolunda bir ilki gerçekleştirmek mi?" sorusuna Çebi, "Evet tabii ki 2028'e ilişkin de hedefimiz var ama kısa vadede şansımız biraz düşük. 2032 Olimpiyatları net hedefimiz." yanıtını verdi.
Mesut Çebi, A milli takımların yaş ortalamasının biraz yüksek olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Öncelikle milli takımları biraz gençleştirmeyi düşünüyoruz. 19 ve 20 yaş altı takımlarımızı entegre ederek, A takımda en az 4-5 genç oyuncu bulundurmalıyız. Çünkü bu sporun geleceği onlar. 2032 Olimpiyatları'na gerçek anlamda hedef koyduysak, bugünün 20 yaşındaki çocukları hedef jenerasyonumuz olacak. Tabii arkasını da 12-13 yaşındaki çocuklarla beslememiz gerekecek. Uzun vadeli bir süreç ama camiamız müsterih olsun. Bize güvensinler. İnşallah güzel işler yapacağız."
İstanbul'a yeni hentbol tesisi
Çebi, "Hentbolun popüler branşlar arasında yer alması için neler yapacaksınız?" sorusu üzerine, "Bu, milli takım başarısıyla çok entegreli bir şey. Fakat hentbolu İstanbul'a da biraz taşımamız gerekiyor. Hentbol Ankara'da kalmış vaziyette. Şimdi sağ olsun büyüklerimizden sözünü aldık, İstanbul'da bir tesis açılışını yapacağız. O, bunun startını verecek. Onun akabinde futbol takımlarının bu işin içine entegre olması ve kurumsal şirketlerin kulüpleşmesiyle marka değerini artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Beşiktaş'ın erkekler hentbolda çok sayıda şampiyonluk yaşadığını, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de hentbol branşı açmasını arzu ettiklerini söyleyen Çebi, "Türk sporunda onlar olmazsa olmaz. O girişimi yaptık. Hentbolun salon ölçüleri, normal salon ölçülerinden biraz büyük olduğu için kendi tesisleri şu anda onlar için yeterli değil. İstanbul'da alacağımız salon, bu işin başlangıcı olacak. İnşallah ondan sonra camiamıza bunun müjdesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.
"Güçlü kulüp" vurgusu
Çebi, bazı belediyelerin hentbol takımlarını bütçe gerekçesiyle liglerden çekmesine ilişkin şunları kaydetti:
"Evet maalesef Şampiyonlar Ligi temsilcimiz ve Avrupa Kupası galibi kulüplerimiz geçtiğimiz senelerde kapanmıştı. Bunlar, camiada çok derin travma yaratan konular. Bunların olmaması için zaten buradayız. Takım sayısını artıracağız. Fakat nitelikli takım sayısını artırmamız lazım. Yani sporcu havuzunu genişletip, o sporcuları düzgün şartlar, imkanlar ve doğru eğitim sistemiyle yetiştirebilecek kulüplere ihtiyacımız var. O tarz kulüplerle Türk hentbolunu kalkındıracağımızı düşünüyorum. Çünkü güçlü federasyonu oluşturan kilit yapı taşı güçlü kulüplerdir."
Genç hentbolcular için müjde
Son dönemde yurt dışına transfer olan Türk hentbolcuların sayısının artmasıyla ilgili de konuşan Çebi, sadece yurt dışında oynamanın başarı sayılamayacağını, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan, liglerinde üst sıralarda mücadele eden kaliteli kulüplerde forma giymenin önemli olduğunu söyledi.
Sporculara İngilizce eğitimi vermeye başlayacaklarını belirten Çebi, "Onunla beraber birkaç proje üzerinde çalışıyoruz. Buradan en azından 10'a yakın sporcumuzu, hem üniversite okuması hem de o liglerde hentbol oynaması için küçük yaşta göndermek istiyoruz. Yakın zamanda bunun müjdelerini camiamıza vereceğiz." dedi.
Antrenör ve hakem havuzu da genişletilecek
Türkiye'deki liglerin kalitesini yükseltmek istediklerinin altını çizen Mesut Çebi, antrenör ve hakem gelişimi için de yeni adımlar atacaklarını dile getirdi.
Çebi, federasyon olarak istatistik ve analiz programlarını kulüplere sunacaklarını, altyapı antrenörlerini destekleyeceklerini kaydetti.
Mevcut sporcuların antrenörlük belgesi almalarını istediklerini ifade eden Çebi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Antrenörlüğün iki yapısı vardır. Bir, atlet yetiştirecek antrenör. İki, çocuğa branşı sevdirecek antrenör. Bize ikisi de lazım. Atlet yetiştirecek antrenörleri de içimizden çıkarmak istiyoruz. Sakatlık halinde bazı sporcuların 27-28 yaşında hentbolu bırakma durumları oluyor. Hakem havuzumuzu genişletmek, nitelikli hakemlerimizi artırmak da istiyoruz. Bunun için 5 sene liglerde oynamış hentbolcuların, dışarıdan gelen bir insanın hakemliği öğrenmesinde geçireceği prosedürleri atlayarak daha kolaylıkla müsabakaya çıkabileceği, görev alabileceği çalışmaları yapıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.