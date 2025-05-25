Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon Beşiktaş oldu
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Nilüfer Belediyespor'u 36-31 yenerek durumu 3-0'a getiren Beşiktaş, şampiyon oldu.
Bursa
Siyah-beyazlılar, Üçevler Spor Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını, 19-13 önde bitirdi.
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Nilüfer Belediyespor, maçın ikinci yarısında farkı azaltsa da Beşiktaş, karşılaşmadan 36-31 galip ayrılmayı başardı.
Final serisinde durumu 3-0 getiren siyah-beyazlılar, 2024-25 sezonunu şampiyon tamamladı.
Tarihinde 18'inci kez Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ta maçın ardından büyük sevinç yaşandı.
Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş, kupasını aldı
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını kaldırdı.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan ve Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan müsabakanın ardından kupa töreni düzenlendi.
Törende, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve Nilüfer Belediyesi Başkanı Şadi Özdemir, Beşiktaşlı hentbolculara madalyalarını verdi.
Madalya törenin ardından Beşiktaş takımı, 2024-2025 sezonu şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Tarihindeki 18'nci şampiyonluğuna ulaşan siyah-beyazlı takımın sporcuları törende büyük sevinç yaşadı.
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