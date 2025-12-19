Dolar
42.81
Euro
50.16
Altın
4,322.78
ETH/USDT
2,951.60
BTC/USDT
87,950.00
BIST 100
11,315.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da "Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 Yıllık Panoraması 20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu"nda konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da “28. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni”nde konuşuyor.
logo
Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. hafta yarın başlayacak

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Fatih Çakmak  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. hafta yarın başlayacak

Ankara

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Beşiktaş-Rize Belediyespor (Süleyman Seba)

21 Aralık Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-İstanbul Gençlik (Köyceğiz)

17.00 DEPSAŞ Enerji As-Mihalıççık Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Ankara Hentbol (Üçevler)

17.00 Güneysuspor-Beykoz Belediyespor (Güneysu)

24 Aralık Çarşamba:

15.00 Altınpost Giresunspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor
Edirne'de Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesi "ölü hacme" düştü, Keşan'a su alımı durduruldu
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oldu
Sahte faturayla suç gelirlerini akladığı belirlenen 43 zanlı hakkında gözaltı kararı

Benzer haberler

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. hafta yarın başlayacak

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. hafta yarın başlayacak

Nilüfer Belediyespor hentbolda zirve yürüyüşünü sürdürüyor

Parke taşında hentbol oynamaya başlayan Oltulu kızlar lisanslı sporcu oldu

Veteran kadın hentbolcular, hemcinslerine örnek olmak için sahada ter döküyor

Veteran kadın hentbolcular, hemcinslerine örnek olmak için sahada ter döküyor
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. maçları yapılacak

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. maçları yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet