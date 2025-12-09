Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. maçları yapılacak
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'e 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Ankara
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Mihalıççık Belediyespor-Güneysuspor (Porsuk)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Beşirli)
15.00 Beykoz Belediyespor-Ankara Hentbol (Müzahir Sille Spor Kompleksi)
17.00 Altınpost Giresunspor-Köyceğiz Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)
19.00 İstanbul Gençlik-Nilüfer Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)
11 Aralık Perşembe:
14.00 Rize Belediyespor-Spor Toto (Yenişehir)
