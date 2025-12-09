Dolar
Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. maçları yapılacak

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'e 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Fatih Çakmak  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. maçları yapılacak

Ankara

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 Mihalıççık Belediyespor-Güneysuspor (Porsuk)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Beşirli)

15.00 Beykoz Belediyespor-Ankara Hentbol (Müzahir Sille Spor Kompleksi)

17.00 Altınpost Giresunspor-Köyceğiz Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)

19.00 İstanbul Gençlik-Nilüfer Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

11 Aralık Perşembe:

14.00 Rize Belediyespor-Spor Toto (Yenişehir)

