Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta maçları oynanacak

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 15. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Halil İbrahim Avşar  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta maçları oynanacak

Ankara

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

15.00 Altınpost Giresunspor-Güneysuspor (Hüseyin Avni Alparslan)

17.00 DEPSAŞ Enerji As-Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

30 Kasım Pazar:

14.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Yenişehir)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Beşirli)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Spor Toto (Porsuk)

19.00 İstanbul Gençlik-Ankara Hentbol (Haldun Alagaş)

