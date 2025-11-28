Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta maçları oynanacak
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 15. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Ankara
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
15.00 Altınpost Giresunspor-Güneysuspor (Hüseyin Avni Alparslan)
17.00 DEPSAŞ Enerji As-Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
30 Kasım Pazar:
14.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Yenişehir)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Beşirli)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Spor Toto (Porsuk)
19.00 İstanbul Gençlik-Ankara Hentbol (Haldun Alagaş)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.