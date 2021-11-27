Hatayspor yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Hatay
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 26 puanla ikinci sıraya yerleşti.
Kart cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.