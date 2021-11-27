Dolar
12.41
Euro
14.05
Altın
1,792.01
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,776.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Hatayspor yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Salim Taş   | 27.11.2021
Hatayspor yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Hatay

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 26 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Kart cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un 'Omikron' varyantının tespit edildiği Güney Afrika'da vaka sayıları hızla artıyor
DSÖ, Kovid-19'un Güney Afrika varyantının endişe verici olduğunu açıkladı
Bakan Koca: Kovid 19'un Nu varyantı dolayısıyla 5 Afrika ülkesi için seyahat kısıtlaması getirildi
Çin'de yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 salgını ortaya çıktı
İtalya'da son 24 saatte 13 binden fazla Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Lider Trabzonspor Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Lider Trabzonspor Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Galatasaray Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Hatayspor yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Adana'da gol sesi çıkmadı

Adana'da gol sesi çıkmadı
Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi son buldu

Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi son buldu
Hataysporlu futbolcular Avrupa arenasında yer alacaklarına inanıyor

Hataysporlu futbolcular Avrupa arenasında yer alacaklarına inanıyor