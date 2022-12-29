Halkbank'ın Hollandalı pasör çaprazı Abdelaziz, Ankara'da yaşamaktan memnun
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın pasör çaprazı Nimir Abdelaziz, Ankara'da yaşamaktan memnun olduğunu ifade etti.
Ankara
Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, başkentte yaşamaktan mutlu olan Abdelaziz, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı gezdi.
Burada hem Ankara hem de lig hakkında açıklama yapan Abdelaziz, voleybola tesadüfen başladığını belirtti.
Sekiz yaşındayken okul takımı yetkililerinin kendisine antrenmana katılıp katılmayacağını sorduğunu vurgulayan Abdelaziz, "Ben de kabul ettim. Aynı zamanda küçükken belki voleyboldan daha çok sevdiğim tenis oynuyordum. Belli bir süre sonunda birini seçmek zorundaydım. Ben voleybolu tercih ettim." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de ikinci kez forma giydiğini hatırlatan Abdelaziz, "Benim için çok şey değişti. Önceki deneyimimde daha başka bir pozisyonda oynuyordum ve benden farklı beklentileri vardı. Buradaki lig o zaman da iyiydi şimdi de yüksek bir seviyede ve ben burada yaşamaktan keyif alıyorum." değerlendirmesini yaptı.
"Türkiye'de hedefimiz şampiyon olmak"
Abdelaziz, Halkbank'ın büyük bir kulüp olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Türkiye'de hedefimiz şampiyon olmak. Halkbank'ın hedefi her zaman budur. Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en iyi kulüpleri yarışıyor, seviye gerçekten yüksek. İlk hedefimiz grubu geçmek olmalı. Ondan sonra her şey olabilir. Elbette Türkiye Kupası'na da talibiz. Ankara'dan memnunum, güzel bir şehir. Arkadaşlarımla iyi ilişkilerim var. Boş zamanlarımızda bir araya geliyoruz. Ancak maçlar, seyahatler arasında evde olmayı ve dinlenmeyi seviyorum."
Voleybol dışında tenisi ve futbolu sevdiğini, su sporlarını da izlediğini ifade eden Abdelaziz, boş kaldığında ailesiyle vakit geçirmeyi sevdiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.