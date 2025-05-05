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Spor

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde "cesaretine" güveniyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Radostin Stoytchev, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde başarının anahtarının cesaret olacağını belirtti.

Muhammed Boztepe, Efe Berk Hamarat  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde "cesaretine" güveniyor Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Halkbank, play-off turunda İtalya'nın Allianz Milano, çeyrek finalde ise Polonya'nın PGE Projekt ekibini geçerek Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıya rağmen Efeler Ligi'ndeki kötü gidişatın ardından Igor Kolakovic ile yollarını ayıran başkent temsilcisinde Bulgar Radostin Stoytchev başantrenörlük görevine getirildi.

Halkbank'ta 2014 yılında da görev yapan Stoytchev, başkent temsilcisiyle CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde oynama başarısı göstermişti. Stoytchev yönetimindeki Halkbank, finalde Rus temsilcisi Belogorie Belgorod'a yenilerek ikincilikle yetindi.

Halkbank ayrıca 2022-2023 sezonunda da organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

- "Savaşmaya hazır bir şekilde gideceğiz"

Radostin Stoytchev, 16-18 Mayıs'ta Polonya'nın Lodz kentinde yapılacak Dörtlü Final öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kısa süre önce takımın başına geçtiğini belirten Stoytchev, organizasyonun hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Bazı oyuncularının sakat olması nedeniyle tam kadro antrenman yapamadıklarını dile getiren Stoytchev, "Micah Ma'a, Marek Sotola, Mert Matic, Yunus Emre Tayaz ve Berk Dilmenler sakat. Başka oyuncularımızın da ufak tefek sakatlıkları var. Takım, sezon içinde çok zor dönemler geçirmiş. Ne olursa olsun savaşmaya hazır bir şekilde gideceğiz." diye konuştu.

Bulgar başantrenör, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini ile karşılaşacakları anımsatarak, "Rakibin dünya çapında, en iyi 3-4 takımdan birisi olduklarını söyleyebiliriz. 5-6 yıldır bu sıralamada yerlerini tutuyorlar. Çok tecrübeli oyuncuları var. Kağıt üzerine Şampiyonlar Ligi için en iyi takım olarak onları söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Her maçın hikayesinin farklı olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Dörtlü Final organizasyonda başarılı olmak için tek bir kelime söyleyecek olursam buna 'cesaret' derdim. Antrenman anlamında tam hazır olmasak da savaşmaya ve mücadele etmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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