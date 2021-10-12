Dolar
9.03
Euro
10.44
Altın
1,757.10
ETH/USDT
3,475.10
BTC/USDT
57,244.00
BIST 100
1,418.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kars’ta “Kafkas Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuşuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Spor

Gültiğin Er İspanya'da Türk triatlon tarihine geçti

Milli triatlet Gültiğin Er, İspanya'da düzenlenen Avrupa Kupası'ndaki derecesiyle Türk triatlon tarihinin en iyi zamanını elde etti.

Erkan Tiryaki   | 12.10.2021
Gültiğin Er İspanya'da Türk triatlon tarihine geçti Milli triatlet Gültiğin Er (sol 2) Avrupa Kupası'nda Türk triatlon tarihinin en iyi derecesini elde etti. Fotoğraf: triatlon.org.tr

Ankara

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Barselona şehrindeki organizasyonda Gültiğin Er yarışı, 54 dakika 18 saniyeyle tamamladı.

Toplam 65 triatlet içinde 49. sırayı alan milli sporcu, elit kategoride Türkiye'nin en iyi derecesine imza attı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya yarış sonrası yaptığı açıklamada, Gültiğin'in çok iyi motive olduğunu belirterek, "Çalışmasının karşılığını almasından dolayı çok mutluyuz. Ekibimiz, İspanya'da özveri dolu, yoğun bir antrenman programının içinde. Olimpiyat yolunda ilerlemenin hiç durmadan devam edeceğini sporcumuz bize gösterdi. Kendisini ve antrenörlerini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Texas’ta şirketlerin Kovid-19 aşısını zorunlu tutması yasaklandı
İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka ve hasta sayısı en düşük seviyeye geriledi
Türkiye'de 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi 'Ronapreve' adlı ilacı Kovid-19 için değerlendirmeye aldı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı

Benzer haberler

Gültiğin Er İspanya'da Türk triatlon tarihine geçti

Gültiğin Er İspanya'da Türk triatlon tarihine geçti

'İştahı açılsın' diye yüzmeye yönlendirilen Miray Nur başarılarıyla örnek oluyor

Türkiye şampiyonu milli triatlet hedef büyüttü