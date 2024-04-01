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Spor

GSB Gençlik Medya Kampı başvuruları başladı

Genlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Gençlik Medya Kampı başvuruları başladı.

Halil İbrahim Avşar  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
GSB Gençlik Medya Kampı başvuruları başladı

Ankara

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, X hesabından "Sosyal medya alanında kendini bir adım öne taşımak isteyen gençlerimiz; bu kamp tam size göre. 18-29 yaş arasındaysan hemen 'http://ghgm.gsb.gov.tr' adresinden başvurunu yap, bu kamp programında sen de yerini al." paylaşımını yaptı.

İstanbul'da 23-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek GSB Gençlik Medya Kampı'nın başvuruları, 14 Nisan'da sona erecek.

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