GSB Gençlik Medya Kampı başvuruları başladı
Genlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Gençlik Medya Kampı başvuruları başladı.
Ankara
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, X hesabından "Sosyal medya alanında kendini bir adım öne taşımak isteyen gençlerimiz; bu kamp tam size göre. 18-29 yaş arasındaysan hemen 'http://ghgm.gsb.gov.tr' adresinden başvurunu yap, bu kamp programında sen de yerini al." paylaşımını yaptı.
İstanbul'da 23-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek GSB Gençlik Medya Kampı'nın başvuruları, 14 Nisan'da sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.