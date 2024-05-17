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Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığından 19 Mayıs'a özel klip

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel olarak hazırlanan kliple kutladı.

Fatih Çakmak  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Gençlik ve Spor Bakanlığından 19 Mayıs'a özel klip

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir klip yayınladı.

"Türkiye'nin Gücü: Gençliği" sloganıyla hazırlanan klipte, Türkiye Yüzyılı'nda gençlerin sosyal yaşamda aktif olduğu, sporda ise uluslararası şampiyonalarda ülkesini başarıyla temsil ettiği vurgulanıyor.

Televizyon kanallarında da yayınlanan klip, "19 Mayıs'ın ne demek olduğunu en iyi gençler bilir. Bu yüzden Türkiye Yüzyılı; gençliğin yüzyılı, sporun yüzyılı... Türkiye'nin gücü: Gençliği... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." mesajıyla son buluyor.

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