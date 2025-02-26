Dolar
36.45
Euro
38.35
Altın
2,914.87
ETH/USDT
2,406.00
BTC/USDT
87,142.00
BIST 100
9,573.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Gençlerbirliği futbolcularından anlamlı davranış

Gençlerbirliği Kulübü, 23 yaşındaki DMD hastası Sıddık Sökük ile ailesini antrenmanda ağırladı.

Halil İbrahim Avşar  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Gençlerbirliği futbolcularından anlamlı davranış

Ankara

Başkent ekibinin açıklamasına göre, kırmızı-siyahlı futbolcular ile ligde çeşitli takımlarda forma giyen oyuncular, DMD hastası Sıddık Sökük'ün isteğini geri çevirmedi. Oyuncular, antrenmanda ağırladıkları Sıddık Sökük'e akülü tekerlekli sandalye ve imzaladıkları formayı hediye etti.

Amilton'a olan hayranlığını dile getiren Sıddık Sökük, Brezilyalı futbolcudan sonraki maç için gol sözü aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik "Birlikte Yarınlara Doğru" etkinliği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, BBC'nin "Hala Savaştayız" haberini yalanladı
Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı tutuklandı
Osmaniye'de sahipsiz köpekler 2 keçi yavrusunu yaraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Gençlerbirliği futbolcularından anlamlı davranış

Gençlerbirliği futbolcularından anlamlı davranış

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet