Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Arda Çakmak'tan "ilk" mesaj

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Haydar Arda Çakmak, kırmızı-siyahlı kulübün yeni teknik direktörünü en kısa zamanda açıklayacaklarını söyledi.

Halil İbrahim Avşar  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Arda Çakmak'tan "ilk" mesaj Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Başkent ekibi, yönetim değişikliğinin ardından çıktığı ilk maçta sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi.

Gençlerbirliği'nin dün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Çakmak, Fatih Karagümrük maçının ardından AA muhabirine açıklamasında, "Tribünde, televizyon başında ya da başka bir yerde heyecanla galibiyeti bekleyen taraftarlar kadar biz de heyecanlıydık. Dün hayatımızın, en garip ama en gurur verici günlerinden birini yaşadık. Onun arkasından bugün galip gelmek bizim için çok önemliydi. Futbolcularımıza ve her ne kadar son maçı da olsa Volkan Demirel'e, gösterdikleri performans ve galibiyetten dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Volkan Demirel'in istifasıyla ilgili "Hoca'nın kendi kararı, saygı duyduk." diyen Çakmak, "Yeni teknik direktör arayışımız hemen başladı. Zaten biz yıllardır bu günlere hazırlandığımız için hazırız. Taraftarımızın endişelenmesin. En kısa zamanda, yeni hocamızla da anlaşacağız. Dün gördük ki Gençlerbirliği başkansız kalmaz. Yarın da hocasız kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakmak, Gençlerbirliği'nin "olağanüstü" bir sezon geçirdiğini dile getirerek, "Koşullar oldukça sert. Camia beni tanıyor. Arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıda da söyledim, Gençlerbirliği için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kulübün mali tablosuna da değinen Çakmak, "Genel kuruldan önce de bu konuda bilgi sahibiyim. Yarın arkadaşlarla gün boyu toplantı gerçekleştireceğiz. Mali tablo oldukça zor ama çözüm üretmek için motivasyonumuz tam." diyerek sözlerini tamamladı.

