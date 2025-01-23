Dolar
35.64
Euro
37.07
Altın
2,743.58
ETH/USDT
3,227.90
BTC/USDT
102,244.00
BIST 100
10,125.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yangın faciasının yaşandığı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’in önünden yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü. -VTR-
logo
Spor

Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonun açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Şükrü Yılmaz ve Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Ali Sosanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ufuk Dilekçi ile Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de katıldı.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını ve Sivas Yıldız Dağı'ndaki otelde yaşanan patlamadan dolayı seremoni öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Federasyon başkanı Ünlü, yaptığı konuşmada, "2025'in ilk organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu yıl çok önemli organizasyonlarımız var ve biz bu organizasyonlara ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Burada yarışacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

31 ilden 410 haltercinin mücadele edeceği şampiyona, 25 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Erzurum merkezli araç kiralama dolandırıcılığı soruşturmasında 83 zanlı tutuklandı
Kırşehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 27 kız öğrenci icazet aldı
AK Parti'den, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması istemi
Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Benzer haberler

Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi

Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi

Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle haltere başlayan Ramazan Efe, 2028 Olimpiyatları'na odaklandı

Milli halterciler, 2024'te 236 madalya kazandı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "İlk Uçuş"u tercih etti

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "İlk Uçuş"u tercih etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet