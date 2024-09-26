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Spor

Genç milli halterci Büşra Çan'dan Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya

Milli halterci Büşra Çan, İspanya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı, ay-yıldızlı sporcu ayrıca toplam derecesiyle dünya ikincisi oldu.

Fatih Çakmak  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Genç milli halterci Büşra Çan'dan Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leon şehrinde devam eden organizasyonda kadınlar 87 kiloda Türkiye adına sahneye çıkan Büşra Çan, silkmede 129 kiloluk kaldırışıyla gümüş, koparmada ise 104 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı genç halterci, toplamda ise 233 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olmayı başardı.

Müsabaka sonrasında milli sporcuya madalyasını Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Ayaz verdi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de başarısından dolayı ay-yıldızlı genç halterciyi, kulübünü ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

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