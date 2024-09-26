Genç milli halterci Büşra Çan'dan Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya
Milli halterci Büşra Çan, İspanya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı, ay-yıldızlı sporcu ayrıca toplam derecesiyle dünya ikincisi oldu.
Ankara
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leon şehrinde devam eden organizasyonda kadınlar 87 kiloda Türkiye adına sahneye çıkan Büşra Çan, silkmede 129 kiloluk kaldırışıyla gümüş, koparmada ise 104 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.
Ay-yıldızlı genç halterci, toplamda ise 233 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olmayı başardı.
İspanya’nın Leon kentinde devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonasında Kadınlar 87 kiloda mücadele eden Milli sporcumuz Büşra Çan 2 gümüş bir bronz olmak üzere üç madalya kazanarak Dünya ikincisi oldu. pic.twitter.com/WZQZmb9M5Y— TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU (@THFHALTER) September 26, 2024
Müsabaka sonrasında milli sporcuya madalyasını Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Ayaz verdi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de başarısından dolayı ay-yıldızlı genç halterciyi, kulübünü ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.