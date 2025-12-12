Dolar
Spor

Gaziantep Gençlikspor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Gaziantep Gençlikspor, ligde alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Ömer Faruk Salman  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Gaziantep Gençlikspor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Tarihinde ilk kez yer aldığı Efeler Ligi'nde 9 maça çıkan Gaziantep Gençlikspor, 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Gaziantep temsilcisi, 14 takımlı ligde 13. sırada bulunuyor.

"İkinci yarı bambaşka bir takım göstereceğiz"

Gaziantep Gençlikspor Başantrenörü Ali Bağcı, AA muhabirine, öncelikli hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu ve alt sıralardan uzaklaşmak için çalıştıklarını söyledi.

Oyuncularının sahada ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduğunu ifade eden Bağcı, devre arasında takımı güçlendirmek için plan yaptıklarını belirtti.

Kenti en iyi şekilde temsil etmek için mücadele verdiklerini dile getiren Bağcı, şunları kaydetti:

"Yapacağımız takviyelerle gücümüzü daha net ortaya koyacağız. Şu anda bunun çalışmalarını yapıyoruz. İkinci yarı bambaşka bir takım göstereceğiz. Görüşmelerimiz sürüyor, inşallah en kısa zamanda neticelendirerek ikinci yarıya daha güçlü bir takım olarak başlayacağız."

"Zorlu bir fikstürümüz var"

Bu hafta Gebze Belediyespor ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getiren Bağcı, takımın bu deplasmandan galibiyetle dönebilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Geride kalan haftalarda ligin güçlü ekipleriyle karşılaştıklarını ve zorlu fikstürlerin devam ettiğini belirten Bağcı, "Zorlu bir fikstürümüz var. Gaziantepli voleybol severleri bizleri desteklemek için tribünlere bekliyoruz, inşallah bu kente bu heyecanı hep birlikte yaşatacağız. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

