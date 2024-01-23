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Spor

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze paylaşımı

Emrah Oktay  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze paylaşımı

İstanbul

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekti.

Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki masumlar vahşice bombalamalardan sonra şimdi de açlıktan ölümle yüz yüzeler. Tek bir çocuk daha ölmesin. İnsanlık ölmesin!" ifadelerini kullandı.

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