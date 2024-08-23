Galatasaray'da Başkan Özbek'in Şampiyonlar Ligi bileti alacaklarına inancı tam
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 27 Ağustos Salı günü İsviçre ekibi Young Boys ile yapacakları rövanş maçını kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alacaklarına inandığını söyledi.
İstanbul
Başkan Özbek, AHL Pay ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasına ilişkin düzenlenen imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi yolcuğuna başladıklarını belirten Dursun Özbek, "27 Ağustos Salı günü taraftarımızla bir bütün olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki yerimizi alacağız. Herkesin kıskanarak baktığı ve yakınından geçemediği yerde yine biz olacağız. Statta olan herkesin buna inanmasını ve takımı desteklemesini rica ediyorum." diye konuştu.
Sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı ve "Bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim." cümlesinin de arasında yer aldığı açıklamalar hakkında da görüşlerini paylaşan Başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı:
"Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezon değişiyor. Bu süreçte kaptanlık anlamında da değişiklikler yapılabiliyor. Galatasaray forması o kadar değerli ki herkesin bu formanın değerini bilerek kaptan gibi hizmet etmesi gerekir. Kimse endişe etmesin. Galatasaray, hizmet eden herkesin değerini bilir. Galatasaray'da kaptanlık yapısının oluşması, transfer sezonun bitmesiyle belli olur. Transfer sezonunun sonunda kaptanlar belli olur. Bu konuda bilmediğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kaptanlık süreci için takımın yapısının oluşmasını ve transfer sezonunun kapanmasını bekliyoruz. Bitince size açıklarız."
Karaborsa bilet satıldığına yönelik iddialar
Dursun Özbek, kulüp içinde birtakım kişilerin karaborsa bilet sattığı ve elde edilen gelirin yönetim kurulu ile taraftar grupları arasında paylaşıldığı iddialarını da yanıtladı.
Bu iddiaların üzerine gittiğini ifade eden Özbek, şunları kaydetti:
"Galatasaray ve karaborsa bilet satışı yan yana getirilmek isteniyor. Sistemi gayet iyi biliyoruz. Bizim bilet satışımız elektronik ortamda oluyor. Birisi gelsin desin ki 'Şu maçın biletini, şu kişiden, şu paraya aldım.' Her şeyi görüyoruz. Anında buluruz. Elektronik ortamda kimin ne bileti aldığı belli. Elinizde bir belge ve bilgi varsa gelin bize söyleyin. Bu işin ilk üzerine gidecek ve insanların gerekli cezayı alması konusunda ilk harekete geçecek kişi ben ve yönetim kurulu. Büyük bir camiayı böyle bir töhmet altında bırakacak söylem içine girebilmek için net bilgi sahibi olmak lazım. Eğer birisi bu işi elinde belge var gibi söylüyor ve bana müracaat etmiyorsa o kişiyi müfteri olarak yaftalamak lazım. Artık bunun sonlanması gerek. İnsanların Galatasaray'a kötülük ettiklerini farkına varması lazım. Şu ana kadar yaptığımız soruşturmada ortada bir şey yok."
"Bu yorumlar (Muslera ve Abdülkerim'in performansının eleştirilmesi) son derece yanlış"
Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a 3-2 yenildikleri play-off turu ilk maçında Fernando Muslera ile Abdülkerim Bardakcı'nın performansının eleştirilmesine katılmadığının altını çizerek, "Young Boys maçında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Söylediğiniz oyuncular bizi defalarca şampiyon yapmış kişiler. Takımın değerli oyuncuları. Bir maçla bunu değerlendirmek, Galatasaray için olmaması gereken bir şey. Bu konuda eleştirilere fazla katılmıyorum. Rövanş maçımız var. Turu geçeceğiz. Bu yorumlar son derece yanlış." şeklinde görüş belirtti.
Transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran Başkan Özbek, "Eksiklerimizi ve ihtiyaçlarımızı görüyoruz. 2025'te hedefimiz, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Avrupa'da da başarılı olmak. Bu başarıyı bize getirecek takımı oluşturmak istiyoruz." dedi.
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan ise yaptığı açıklamada, son dönemde basın sözcüsü olarak konumlanmaya başladığını vurgulayarak, "Kurumsal anlamda paylaşımları yapmaya çalışacağım. Riskli bir görev olduğunun farkındayım ama basın üzerinden iletişime ihtiyaç vardı ve o şanslı kişi de ben seçildim. Bilgi konusunda tatmin edici ve tamamlayıcı olmaya gayret edeceğimden şüpheniz olmasın." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.