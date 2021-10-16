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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
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Spor

Galatasaray Kulübünün 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı başladı

Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı başladı.

Emrah Oktay   | 16.10.2021
Galatasaray Kulübünün 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı başladı

İstanbul

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantı, kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapıldı. Toplantıya basın mensupları veya misafirler alınmadı.

Kulüp başkanı Burak Elmas tarafından açılış konuşması yapılan genel kurulda Metin Sinan Aslan divan başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla 2019 yılı faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak. Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erecek.

Toplantıya rahatsızlığı bulunan eski başkan Mustafa Cengiz katılmazken, dönemi görüşülecek yönetim kurulundan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın salonda bulunduğu bildirildi.

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