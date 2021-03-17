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Spor

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı çevrim içi yapılacak

Mutlu Demirtaştan   | 17.03.2021
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı çevrim içi yapılacak

Istanbul

Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, 21 Mart Pazar günü çevrim içi düzenlenecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30'da başlayacak divan kurulu toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Kulüp üyeleri toplantıyı, "www.gsdivan.com" internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

Toplantıda, 2018-2021 dönemine ait üç yıllık faaliyet raporunun sunumu gerçekleştirilecek ve kulübü ilgilendiren güncel konular hakkında katılımcılara söz verilecek.


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