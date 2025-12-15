Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Andrea Gardini oldu
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine İtalyan Andrea Gardini getirildi.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 60 yaşındaki başantrenörle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Gardini, antrenörlük kariyerinde sırasıyla AZS Olsztyn, ZAKSA, Piacenza, Jastrzebski Wegiel, Skra Belchatow ve Olympiakos takımlarını çalıştırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, İtalya Erkek Milli Takımı ile Polonya Erkek Milli Takımı'nda da yardımcı antrenörlük görevini yürüttü.
Gardini'nin kariyerinde iki Polonya Ligi ve birer Polonya Kupası, Polonya Süper Kupası, Yunanistan Kupası ile Yunanistan Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.