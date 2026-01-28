Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Nüfus Politikaları Kurulu"nda konuşuyor
logo
Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Ligi'nde yarın Tango Bourges Basket ile karşılaşacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur E Grubu 5. maçında yarın Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla deplasmanda mücadele edecek.

Can Öcal  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Ligi'nde yarın Tango Bourges Basket ile karşılaşacak

İstanbul

Bourges kentindeki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde ilk turda B Grubu'nu "6'da 6" yaparak tamamlayan sarı-kırmızılı takım, ikinci turda E Grubu'nda ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Toplamda 8 galibiyet, 2 yenilgi elde eden Galatasaray, grupta en üst sırada yer alıyor.

E Grubu'nda ikişer galibiyet ile mağlubiyet alan Tango Bourges Basket ise toplamda 6 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

