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Spor

Galatasaray, Avrupa'daki şampiyonlar arasında en fazla takipçiye sahip 5. kulüp

Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 10 futbol liginin bu sezonki şampiyonları arasında sosyal medya platformlarında toplam en fazla takipçiye sahip 5. kulüp oldu.

Can Öcal  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Galatasaray, Avrupa'daki şampiyonlar arasında en fazla takipçiye sahip 5. kulüp

İstanbul

UEFA sıralamasına göre Türkiye'nin de 9. sırada yer aldığı Avrupa'nın en büyük 10 liginin şampiyonları içinde, toplam sosyal medya takipçisi sayısında Real Madrid ilk sırayı alırken, onu Paris Saint-Germain ikinci, Manchester City üçüncü, Inter dördüncü ve Galatasaray beşinci sırada takip etti.

Galatasaray, Instagram'da 15,6 milyon, X'te 15,1 milyon, Facebook'ta 11 milyon ve YouTube'ta 3 milyon olmak üzere toplamda 44,7 milyon takipçi sayısına sahip.

X'te en fazla takipçiye sahip 3. kulüp Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medya platformu X'te Avrupa'daki şampiyonlar arasında en fazla takipçiye sahip 3. kulüp konumunda.

X'te yaklaşık 15,1 milyon takipçiye sahip Galatasaray, 50,8 milyon takipçisi bulunan Real Madrid ve 17,6 milyon takipçiyle Mancehster City'nin ardından 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ı 15 milyon takipçi sayısıyla ise Fransa'dan Paris Saint-Germain izliyor.

Real Madrid, toplam 350,6 milyon takipçiye sahip

İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa , Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinin şampiyonlarının sosyal medya platformlarındaki toplam takipçi sayılarında, İspanyol ekibi Real Madrid zirvede bulunuyor.

Eflatun-beyazlılar; Instagram'da 162 milyon, X'te 50,8 milyon, Facebook'ta 124 milyon ve YouTube'ta 13,8 milyon olmak üzere, toplam 350,6 milyon takipçiye sahip. Real Madrid'i 139,71 milyon takipçiyle Fransa'dan Paris Saint-Germain ve 129,85 milyon takipçiyle İngiltere'den Manchester City izliyor.

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