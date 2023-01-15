Furkan Akar'dan Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda tarihi madalya
1000 metrede üçüncü olan Furkan Akar, organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu
Ankara
2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalini üçüncü bitirerek organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.
Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bugün 1000 metre final yarışı gerçekleştirildi.
Milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalinde 1.37.780'lik derecesiyle Avrupa 3'ncüsü olarak Türkiye'ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.
Final yarışını Belçika'dan Stijn Desmet 1.27.652'lik derecesiyle birinci, Hollanda'dan Jens van 't Wout ise 1.27.785'lik derecesiyle ikinci sırada bitirdi.
Bakan Kasapoğlu'ndan Furkan Akar'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası 1000 metre finalinde bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde eden Furkan Akar'ı tebrik etti.
Kasapoğlu kutlama mesajında, "Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası erkekler 1000 metre finalinde bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde eden Furkan Akar'ı yürekten kutluyorum. Organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk sporcumuz olan ve bizlere büyük mutluluk yaşatan Furkan'ın başarısında emeği olan başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Furkan Akar'a gelecekte katılacağı şampiyonalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.