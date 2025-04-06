Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,797.10
BTC/USDT
83,014.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Formula 1 Japonya Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. etabı Japonya Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Fatih Erel  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Formula 1 Japonya Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

İstanbul

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılan yarış, 53 tur üzerinden düzenlendi.

Verstappen, pole pozisyonunda başladığı yarışı, 1 saat 22 dakika 06.983 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Sezonun ilk etabı Avustralya'da galip gelen McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris, Verstappen'in 1.423 saniye gerisinde ikinci oldu. Takım arkadaşı Avustralyalı pilot Oscar Piastri ise liderin 2.129 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti.

Bu sezonun ilk iki yarışında da McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri zafere ulaşmıştı.

Sezonun dördüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'si, 13 Nisan'da düzenlenecek.

Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 62 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 61

3. Oscar Piastri (Avustralya): 49

4. George Russell (Büyük Britanya): 45

5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 30

Takımlar

1. McLaren: 111

2. Mercedes: 75

3. Red Bull: 61

4. Ferrari: 35

5. Williams: 19

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Bakan Yerlikaya Ramazan Bayramı tatili hız denetimlerinin sürdüğünü açıkladı
Türkiye ve dünya gündemi
Ümraniye'de İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
Çorum'da yol kenarındaki toprak bölgeye çarpan tur otobüsündeki 23 kişi yaralandı

Benzer haberler

Formula 1 Japonya Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Japonya Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Japonya Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu

Formula 1'de Yuki Tsunoda, Red Bull için yarışacak

Formula 1 Çin Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin

Formula 1 Çin Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet