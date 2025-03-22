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Spor

Formula 1 Çin Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarın yapılacak sezonun 2. yarışı Çin Grand Prix'sine, McLaren Mercedes pilotu Oscar Piastri ilk sıradan başlayacak.

Emre Aşıkçı  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Formula 1 Çin Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin

İstanbul

Çin'de 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

McLaren Mercedes'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1 dakika 30.641 derecesiyle kariyerinde ilk defa pole pozisyonunun sahibi oldu.

Piastri'nin 0.082 saniye gerisindeki Mercedes pilotu George Russell ikinci, 0.152 saniye gerisindeki McLaren Mercedes pilotu Lando Norris de üçüncü sırayı aldı.

Çin Grand Prix'si, yarın TSİ 10.00'da start alacak.

Sprint yarışında Lewis Hamilton birinci oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Ferrari'den Lewis Hamilton kazandı.

Tecrübeli pilot, 19 tur üzerinden yapılan yarışı 30 dakika 39.965 saniyelik süreyle ilk sırada tamamlayarak 8 puanı hanesine yazdırdı.

Hemilton'ın 6.889 saniye gerisindeki McLaren Mercedes pilotu Oscar Piastri ikinci, 9.804 saniye arkasındaki Red Bull Racing Honda RBPT pilotu Max Verstappen de üçüncü oldu.

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