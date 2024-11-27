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Spor

Filenin Efeleri'nin FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belirlendi.

Muhammed Boztepe  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Filenin Efeleri'nin FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Filipinler'de 12-28 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile mücadele edecek.

Organizasyonda gruplarını ilk iki sırada bitiren ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

13 Eylül:

09.00 Türkiye-Japonya

15 Eylül:

05.30 Türkiye-Libya

17 Eylül:

09.00 Türkiye-Kanada

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