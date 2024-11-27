Filenin Efeleri'nin FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belirlendi.
Ankara
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Filipinler'de 12-28 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile mücadele edecek.
Organizasyonda gruplarını ilk iki sırada bitiren ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:
13 Eylül:
09.00 Türkiye-Japonya
15 Eylül:
05.30 Türkiye-Libya
17 Eylül:
09.00 Türkiye-KanadaAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.