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Spor

"Filenin Efeleri"nin CEV Avrupa Altın Ligi finalindeki rakibi Ukrayna oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile eşleşti.

Muhammed Boztepe  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
"Filenin Efeleri"nin CEV Avrupa Altın Ligi finalindeki rakibi Ukrayna oldu

Ankara

Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Dörtlü Final yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenen milli takım, finale yükseldi.

Yarı finaldeki diğer takımlardan Ukrayna, 25-23, 21-25, 25-21 ve 25-12'lik setlerle Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finalde A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi oldu.

Yarın TSİ 21.00'de oynanacak final maçı TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Çekya ile Hırvatistan ise yarın TSİ 18.00'de üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

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