"Filenin Efeleri"nin CEV Avrupa Altın Ligi finalindeki rakibi Ukrayna oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile eşleşti.
Ankara
Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Dörtlü Final yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenen milli takım, finale yükseldi.
Yarı finaldeki diğer takımlardan Ukrayna, 25-23, 21-25, 25-21 ve 25-12'lik setlerle Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finalde A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi oldu.
Yarın TSİ 21.00'de oynanacak final maçı TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
Çekya ile Hırvatistan ise yarın TSİ 18.00'de üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.