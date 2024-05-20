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Spor

"Filenin Efeleri" ilk kez sahne alacağı Milletler Ligi'nde "Paris" için servis kullanacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez çıkacağı FIVB Milletler Ligi sahnesindeki ilk maçında yarın Kanada'yla karşılaşacak.

Muhammed Boztepe  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
"Filenin Efeleri" ilk kez sahne alacağı Milletler Ligi'nde "Paris" için servis kullanacak

Ankara

Milli takımın bu sezonki ilk resmi maçı olma özelliği de taşıyan mücadele, Antalya Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.

Milli takım, Antalya etabında Kanada'nın yanı sıra Hollanda, Fransa ve ABD ile karşılaşacak.

16 takımın yer aldığı Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

İlk hafta programı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Türkiye-Kanada

23 Mayıs:

20.00 Türkiye-Hollanda

25 Mayıs:

17.00 Türkiye-Fransa

26 Mayıs:

17.00 Türkiye-ABD

Akıllar Paris 2024 kotasında olacak

"Filenin Efeleri", organizasyonun Japonya etabında Slovenya, Polonya, İran ve Almanya, Slovenya ayağında ise Bulgaristan, Arjantin, Sırbistan ve İtalya'yla mücadele edecek.

Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 ülke dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.

Başantrenör Cedric Enard yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

Orta oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

Cedrid Enard'la ilk resmi organizasyon

İtalyan başantrenör Alberto Giuliani ile 25 Aralık 2023'te yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Fransız başantrenör Cedrid Enard, milli takımla ilk organizasyonuna çıkacak.

Antrenörlük kariyerine 2004-2005 sezonunda Fransa'nın Spacer's de Toulouse takımında yardımcı antrenör olarak başlayan Enard, aynı takımda 2011'de başantrenörlük görevine getirildi.

Spacer's de Toulouse takımındaki görevinin ardından Fransa Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük, Tours VB, Berlin Recycling Volleys, Estonya ve Hırvatistan milli takımlarında başantrenörlük görevini üstlenen Cedric Enard, halen ülkesinin takımlarından Alterna Stade Poitevin'de menajerlik görevini yapıyor.​​​​​​​

Enard'ın başarıları

Cedrid Enard; bir Fransa Ligi, 4 Almanya Ligi, 4 Almanya Süper Kupa, 2 Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Fransa'yla bir Dünya Ligi şampiyonluğu, Milletler Ligi ikinciliği bulunan Enard, Hırvatistan'la bir Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, Hırvatistan ve Estonya'nın başında ise 3 Avrupa Altın Ligi üçüncülüğü elde etti.

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