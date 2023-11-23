Fenerbahçeli kadın futbolcu Göknur Güleryüz'ün milli tercihi Türkiye oldu
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın 20 yaşındaki kalecisi Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonundan itibaren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol takımımızın formasını terleten ve daha öncesinde alt yaş kategorileri olmak üzere Azerbaycan Kadın A Milli Takımı'na davet edilen oyuncumuz Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye Kadın A Milli Takımımızdan yana kullanmıştır. Oyuncumuza milli takım kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Bilgilendirme— Fenerbahçe Petrol Ofisi (@kadinfutbolfb) November 23, 2023
2022-2023 sezonundan itibaren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol takımımızın formasını terleten ve daha öncesinde alt yaş kategorileri olmak üzere Azerbaycan Kadın A Milli Takımına davet edilen oyuncumuz Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye Kadın A… pic.twitter.com/845Ja1K1F7