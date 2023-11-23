Dolar
28.82
Euro
31.42
Altın
1,992.49
ETH/USDT
2,059.90
BTC/USDT
37,311.00
BIST 100
8,019.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Fenerbahçeli kadın futbolcu Göknur Güleryüz'ün milli tercihi Türkiye oldu

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın 20 yaşındaki kalecisi Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Süha Gür  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Fenerbahçeli kadın futbolcu Göknur Güleryüz'ün milli tercihi Türkiye oldu

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonundan itibaren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol takımımızın formasını terleten ve daha öncesinde alt yaş kategorileri olmak üzere Azerbaycan Kadın A Milli Takımı'na davet edilen oyuncumuz Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye Kadın A Milli Takımımızdan yana kullanmıştır. Oyuncumuza milli takım kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaralı 3 Gazzeli çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor
Kalp krizinden ölen okul müdürünün Filistinliler için kermes arzusu yerine getirildi
"Doğu Akdeniz 2023 Tatbikatı"nda "Muharip olmayanların tahliyesi harekatı" yapıldı
Türkiye Innovation Week başladı
Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı

Benzer haberler

Fenerbahçeli kadın futbolcu Göknur Güleryüz'ün milli tercihi Türkiye oldu

Fenerbahçeli kadın futbolcu Göknur Güleryüz'ün milli tercihi Türkiye oldu

6 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği, devre arasına 5'te 5 yaparak girme peşinde

Trabzonspor amatör spor kulüplerine malzeme yardımını sürdürecek

Filistin'e destek veren Celtic'e UEFA'dan para cezası

Filistin'e destek veren Celtic'e UEFA'dan para cezası
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, antrenmanda kaleye geçti

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, antrenmanda kaleye geçti
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stoilov, hedeflerini anlattı: Bu takımın Süper Lig'e çıkmaması için hiçbir neden yok

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stoilov, hedeflerini anlattı: Bu takımın Süper Lig'e çıkmaması için hiçbir neden yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet