Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, takımda bir kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı belirtildi.
İstanbul
Açıklamada, takımda semptom gösteren bir teknik ekip çalışanının tedbir amacıyla VakıfBank ile oynanan Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında görev almadığı ve yapılan testinin pozitif olarak sonuçlandığı belirtildi.
Fenerbahçe Opet'te 5 oyuncunun da testi pozitif çıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.