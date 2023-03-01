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Spor

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ekibiyle karşılaşacak.

Bozhan Memiş   | 01.03.2023
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek

İstanbul

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak.

Polonya'nın Szczecin kentinde oynanan ilk maçta sarı-lacivertliler rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Mücadeleyi Alman hakem Benedikt Geukes ile Fransız Olivier Guillet yönetecek.

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