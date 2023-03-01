Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ekibiyle karşılaşacak.
İstanbul
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak.
Polonya'nın Szczecin kentinde oynanan ilk maçta sarı-lacivertliler rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.
Mücadeleyi Alman hakem Benedikt Geukes ile Fransız Olivier Guillet yönetecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.