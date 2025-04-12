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Spor

Fenerbahçe Medicana Galatasaray Daikin'i 3-1 yenerek play-off serisinde durumu 1-1'e getirdi

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı 2. maçında Galatasaray Daikin'i 3-1 yenen Fenerbahçe Medicana seride durumu 1-1'e getirdi

Emre Doğan  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Fenerbahçe Medicana Galatasaray Daikin'i 3-1 yenerek play-off serisinde durumu 1-1'e getirdi

İstanbul

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride durumu 1-1'e getirdi.

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü ve son karşılaşması, 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Abbondanza, ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı

Fenerbahçe Medicana, yeni başantrenörü Marcello Abbondanza yönetiminde bu sezon çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Marco Fenoglio ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı, 2013-2017 yıllarında da sarı-lacivertli takımı çalıştırmıştı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Yasin Çalışkan

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Ceylan Arısan, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç)

Setler: 27-25, 18-25, 25-18, 25-11

Süre: 109 dakika (28, 29, 30, 22)

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