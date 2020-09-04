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Spor

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkan vekili Erol Bilecik oldu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yeni başkan vekili Erol Bilecik'in olduğu bildirildi.

Ercan Doğan   | 04.09.2020
Fenerbahçe Kulübünün yeni başkan vekili Erol Bilecik oldu

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkan vekili Erol Bilecik oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün başkan vekili, yönetim kurulu üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli kulüpte başkan vekili Semih Özsoy, 12 Ağustos'ta görevinden istifa etmişti.

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