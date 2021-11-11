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Spor

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.

Yunus Kaymaz   | 11.11.2021
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

Istanbul

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcuların yanı sıra sakatlığı süren Marcel Tisserand, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo katılmadı. Tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci salonda çalışırken, Berke Özer çalışmanın ilk bölümünde, Serdar Aziz ise tamamında yer aldı.

İdmana katılan tüm futbolcular, sahaya önceden çıkan teknik ekibin elini sıktıktan sonra çalışmaya başladı. Isınma hareketleriyle başlayan, top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla devam etti.

Tesislerde bugün basın toplantısı düzenleyen kulüp başkanı Ali Koç da beraberindeki yöneticilerle antrenmanı izledi. Basın mensuplarının yanına gelerek kısa süre sohbet eden Koç'un neşeli olduğu gözlendi.


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