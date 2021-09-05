Dolar
8.32
Euro
9.89
Altın
1,827.45
ETH/USDT
3,907.40
BTC/USDT
50,212.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
17'nci TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Final Yarışları
logo
Spor

F1 Hollanda Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı Hollanda Grand Prix'sini Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 05.09.2021
F1 Hollanda Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in

Ankara

Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarışa seyirci avantajıyla çıkan Hollandalı pilot, ilk sıradan başladığı mücadelenin pit-stop stratejilerinde, rakibi Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'a karşı üstünlük kurdu.

Yarışın büyük bölümünde Hamilton ile arasındaki liderlik mücadelesinden galip çıkan Verstappen, özelikle son turlarda rakibiyle arasındaki zaman farkını açtı ve 1985'ten sonra ilk kez Hollanda'da düzenlenen yarışı 1:30:05.395'lik süresiyle ilk sırada bitirdi.

Bu zaferle pilotlar klasmanında Hamilton'ı geçerek yeniden zirveye çıkan Verstappen, bu sezon yedinci kez yarış kazandı.

Hamilton, liderin 20.932 saniye gerisinde ikinci, Büyük Britanyalı pilotun takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas ise liderin 56.460 saniye ardında yarışı üçüncü sırada tamamladı. AlphaTauri'nin Fransız sürücüsü Pierre Gasly ise dördüncülük elde etti.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı, 12 Eylül Pazar günü İtalya'da koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

 Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 224.5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 221.5 puan

3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 123

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 114

5. Sergio Perez (Meksika): 108

Takımlar klasmanı

1. Mercedes 344,5

2. Red Bull: 332.5

3. Ferrari: 181.5

4. McLaren: 170

5. Alpine: 90

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Koca: Pandemi sağlık sistemlerinin inşasında eşitlik ve insan merkezli yaklaşımları benimsemeyi kaçınılmaz kılmıştır
Japonya'da kullanımı durdurulan Moderna serisinden aşı vurulan iki kişi öldü
Yabancı madde saptanan Moderna'nın 1,6 milyon dozdan fazla aşısı Japonya'da toplatılacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

F1 Hollanda Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in

F1 Hollanda Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in

F1 Belçika Grand Prix'sine yağmur engeli

F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Perez 2022'de Red Bull-Honda F1 Takımı'nda kalıyor

Perez 2022'de Red Bull-Honda F1 Takımı'nda kalıyor