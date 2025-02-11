Espor Olimpiyat Oyunları ilk kez 2027'de Riyad'da düzenlenecek
Suudi Arabistan, ilk kez gerçekleştirilecek Espor Olimpiyat Oyunları'na 2027 yılında ev sahipliği yapacak.
İstanbul
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan açıklamada, "Hem espor dünyasında hem de olimpiyat hareketi içinde bir dönüm noktası olan ilk Espor Olimpiyatları organizasyonu, 2027'de Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen IOC Başkanı Thomas Bach, "Artık tarihte ilk kez düzenlenecek Espor Olimpiyat Oyunları'na giden çok net bir yol haritası var." ifadesini kullandı.
IOC, geçen yılın temmuz ayında Espor Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesine karar vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.