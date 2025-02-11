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Spor

Espor Olimpiyat Oyunları ilk kez 2027'de Riyad'da düzenlenecek

Suudi Arabistan, ilk kez gerçekleştirilecek Espor Olimpiyat Oyunları'na 2027 yılında ev sahipliği yapacak.

Fatih Erel  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Espor Olimpiyat Oyunları ilk kez 2027'de Riyad'da düzenlenecek

İstanbul

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan açıklamada, "Hem espor dünyasında hem de olimpiyat hareketi içinde bir dönüm noktası olan ilk Espor Olimpiyatları organizasyonu, 2027'de Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOC Başkanı Thomas Bach, "Artık tarihte ilk kez düzenlenecek Espor Olimpiyat Oyunları'na giden çok net bir yol haritası var." ifadesini kullandı.

IOC, geçen yılın temmuz ayında Espor Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesine karar vermişti.

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