Euro
6.35
Dolar
5.75
BIST 100
100,605.00
Altın
1,498.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Erdoğan'dan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımı tebrik etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 09.09.2019
Erdoğan'dan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımı tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, elde ettikleri bu başarıyla ülkemize dönen ve göğsümüzü kabartan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban uzlaşması devam eder mi?
Batı medyasının yüzyıllardır değişmeyen Türkiye algısı
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanlarına davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanlarına davet

Erdoğan'dan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik

'Ders müfredatlarını objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacağız
Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül bitmeden güvenli bölge kurulmazsa kendi yolumuza gideriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül bitmeden güvenli bölge kurulmazsa kendi yolumuza gideriz