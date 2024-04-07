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Spor

Elif Kılıç, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın Çekya ayağında şampiyon oldu

Elif Kılıç, kadınlar 48 kilo kategorisinde katıldığı Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın Çekya ayağında altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Elif Kılıç, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın Çekya ayağında şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Elif, Teplice kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Macar Viktoria Kiss'i mağlup etti.

Kadınlar 44 kiloda tatamiye çıkan Livanur Kayır ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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