Elif Kılıç, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın Çekya ayağında şampiyon oldu
Elif Kılıç, kadınlar 48 kilo kategorisinde katıldığı Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın Çekya ayağında altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Elif, Teplice kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Macar Viktoria Kiss'i mağlup etti.
Kadınlar 44 kiloda tatamiye çıkan Livanur Kayır ise bronz madalyanın sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.