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Spor

Efeler Ligi ekibi Akkuş Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenen Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, bu hafta evinde oynayacağı Ziraat Bankkart maçından da galibiyetle ayrılarak ilk 8 için umudunu sürdürmeyi hedefliyor.

Hayati Akçay  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Efeler Ligi ekibi Akkuş Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Sezonun ikinci yarısına başantrenör Aykut Lale ile başlayan Ordu ekibi, Ünye'de oynadığı 3 karşılaşmanın 2'sini kazandı.

Galibiyetlerle moral bulan yeşil-beyazlı takım, Ziraat Bankkart maçını da kazanarak düşme hattından bir an önce uzaklaşmayı amaçlıyor.

Takım kaptanı Enes Atlı, AA muhabirine, ligin ikinci yarısına iddialı bir başlangıç yapmayı başardıklarını söyledi.

Galibiyetler dolayısıyla mutlu olduklarını belirten Enes Atlı, "Ligin ikinci yarısı tam planladığımız ve istediğimiz şekilde başarılarla devam ediyor. Her şey çok iyi gidiyor. Umarım bu başarılar sürecek ve ligde ilk 8'in içerisinde yer alacağız, buna inanıyoruz." diye konuştu.

Enes Atlı, ikinci yarıda 2 maç kazandıklarını, bir karşılaşmada ise rakiplerine talihsiz şekilde yenildiklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen hafta Galatasaray karşısında çok iyi oynadığımızı ve seyirciye de bunu izletme imkanı bulduğumuzu düşünüyorum. Galatasaray galibiyeti bizim için çok önemliydi. Ligde iddialı bir takımı yenebilmek kolay değildi. Biz bunu başardık. Ayrıca moral bulduk. Bu galibiyet bizi yukarı daha da yakınlaştırdı. Ligde güçlü rakipleri yenebileceğimizi gösterdik. Bundan sonra buraya gelecek takımların, çok rahat geleceğini düşünmüyoruz. Şu anda play-off için iddialıyız."

Hafta sonu oynayacakları Ziraat Bankkart maçına ilişkin de Enes Atlı, "Rakibimiz çok güçlü. Bunun bilincindeyiz. Ama bu takım karşısında da kazanmak için gayret edeceğiz. Asla pes etmek yok. Çıkıp en iyi şekilde oynayıp kazanmak için mücadelemizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımın liberosu Batuhan Yurdakul ise "Ligin ilk yarısına göre şu anda oynadığımız maçlarda daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Antrenörümüz Aykut Lale ile birlikte ligde iyi bir ivme yakaladık. Son transferlerle birlikte takımımız çok daha iyi seviyeye geldi. Çok iyi voleybol oynamaya başladık. Sahada çok daha fazla mücadele veren bir ekip olduk." şeklinde görüş belirtti.

Düşme hattından yavaş yavaş uzaklaştıklarını dile getiren Batuhan Yurdakul, Ziraat Bankkart maçını kazanarak seri yakalamak istediklerinin altını çizdi.

İlk 8 iddialarının sürdüğünü aktaran Batuhan Yurdakul, bunu başarabilecek oyuncu grubuna sahip olduklarını vurguladı.

Takımın pasörü Bradley Gunter de ligin ikinci yarısında tüm maçları Ünye'de oynayacak olmanın avantajını iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.

Kanadalı oyuncu, "Taraftarların verdiği destek bizim için ayrıca avantaj. Tüm bu avantajları değerlendirip güzel işler yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Gunter, sezon sonuna kadar alabilecekleri kadar puan alıp hedefledikleri yerde olmak istediklerini, takım olarak bunun için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Oyuncularını ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıkları için kutlayan başantrenör Aykut Lale ise bu başarının sürmesi için her gün çift antrenmanla maçlara hazırlandıklarını kaydetti.

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