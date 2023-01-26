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Spor

Edirneli güreşçi İremnur Hatipler, milli formayla zirveyi hedefliyor

Edirne'de güreş antrenörü babasının teşvikiyle spora başlayan güreşçi İremnur Hatipler, milli formayla şampiyonluklar yaşamak istiyor.

Gökhan Zobar   | 26.01.2023
Edirneli güreşçi İremnur Hatipler, milli formayla zirveyi hedefliyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Edirne Şahi Spor Kulübünün başarılı güreşçisi 17 yaşındaki Hatipler, 8 yıl önce başladığı güreş branşında iki Türkiye şampiyonluğu elde etti. Hatipler uluslararası turnuvalarda da birçok kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın ardından Edirne Spor Salonu'nda antrenörler eşliğinde yeniden antrenmanlara başlayan başarılı güreşçi, hasret kaldığı milli formayı giyip Avrupa ve dünya şampiyonlarında Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istiyor.

Hatipler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşi çok sevdiğini ve uzun yıllar devam etmek istediğini söyledi.

Antrenör babasının yönlendirmesiyle güreşe başladığını anlatan Hatipler, "Profesyonel olarak 8 yıldan beri güreş yapıyorum. Bu süreçte iki Türkiye şampiyonluğum iki de uluslararası turnuva şampiyonluğum var. İnşallah yeni başarılar için hazırlıklara devam ediyorum." dedi.

Sakatlığı nedeniyle bir süre minderden uzak kaldığını belirten Hatipler, yavaş yavaş form tutmaya başladığını dile getirdi.

Yoğun antrenman temposuyla çalıştığını ifade eden Hatipler, şunları kaydetti:

"Dolu dizgin çalışıyorum. Açığı kapatmam gerekli. Her şey çok iyi ilerliyor. Önümüzde Türkiye şampiyonaları var. Hepsinde ilk hedefim şampiyonluk ya da dereceye girmek. Ardından Avrupa ve dünyada şampiyonluklar istiyorum. Kadın güreşi Türkiye'de ileri seviyelere geldi. Yasemin Adar ve diğer başarılı sporcuların açtığı yoldan ilerlemek istiyorum."

Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen ise kulüp olarak önemli başarılar elde ettiklerini ifade etti.

İremnur Hatipler'in gelecek vadeden bir sporcu olduğunu belirten Delen, "İremnur sakatlığını atlattı. Önümüzdeki turnuvalarda kendisinden başarı bekliyoruz." diye konuştu.

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