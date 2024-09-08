Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,275.40
BTC/USDT
54,322.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Edirne'de düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası sona erdi

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası sona erdi.

Hakan Mehmet Şahin, Gökhan Zobar  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Edirne'de düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası sona erdi Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Organizasyonun son gününde sporcular, yarı final ve final müsabakalarında mücadele etti.

Şampiyonaya rekor katılım sağlayan Türkiye Kürek Milli Takımı, 12 kategoride 35 sporcuyla madalya kazanmak için ter döktü.

Milli sporculardan Halil Kaan Köroğlu, Cevdet Ali Mutlu ve çiftlerde Simla Suay Alıncı ile Irmak Fertuğ, şampiyonada altın madalya kazandı. Türkiye ayrıca 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve Organizasyon Tertip Komitesi Başkanı Nesim İba verdi.


Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Nesim İba'ya özel ödül

Ödül töreninde ayrıca Organizasyon Tertip Komitesi Başkanı Nesim İba da ödüllendirildi.

Avrupa Kürek Federasyonunca beğenilen organizasyonları düzenleyenler için verilen nadir ödüllerden "Onur ödülü" İba'ya takdim edildi.

İba, ödülünü Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps'ten aldı.

Ertürk: "Bugüne kadar aldığımız madalyaların iki katı madalya aldık"

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, milli takımın organizasyonda çok başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

Beklentilerin üzerinde bir başarı elde ettiklerini belirten Ertürk, "Tarihimizde en çok madalya aldığımız Avrupa Şampiyonası bu oldu. Bugüne kadar aldığımız madalyaların iki katı madalya aldık. Pırlanta gibi bir çağ geliyor ve inşallah ileride daha büyük yarışlarda, olimpiyatlarda bu çocuklar tekrar madalyalar alacak. Organizasyonla ilgili Avrupa'dan çok fazla olumlu yorumlar aldık. Aday olduğumuz her yarışı bundan sonra alabiliriz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık'tan Dünya Okuma Yazma Günü mesajı
İçişleri Bakanlığında Narin Güran'ın öldürülmesinin de değerlendirildiği güvenlik toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Bakan Tekin: Mesleki ve teknik eğitimi milli bir sorumluluk olarak görüyoruz
Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Türkiye, Paralimpik Oyunları'nı madalya sıralamasında 23'üncü bitirerek tarihinin en iyi derecesini elde etti

Türkiye, Paralimpik Oyunları'nı madalya sıralamasında 23'üncü bitirerek tarihinin en iyi derecesini elde etti

Edirne'de düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası sona erdi

Paris 2024'ten rekorla dönen Aysel Önder, 2028 paralimpik oyunlarına odaklandı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 28 madalya alarak rekorla tamamladı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 28 madalya alarak rekorla tamamladı
23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın yapıldığı Meriç Nehri'ne katılımcılardan tam not

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın yapıldığı Meriç Nehri'ne katılımcılardan tam not
Türkiye'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 24'e yükseldi

Türkiye'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 24'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet